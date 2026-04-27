UP Politics: 3 नेताओं का निष्कासन बिगाड़ सकता है मायावती का चुनावी समीकरण! टिकट वितरण पर सीधा असर

बसपा अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। कई जिलों में प्रभारियों की तैनाती हो चुकी है और धीरे-धीरे संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन चल रहा है। ऐसे में धर्मवीर अशोक, जयप्रकाश और सरफराज राईन जैसे वरिष्ठ नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। तीनों के निष्कासन के बाद टिकट वितरण और क्षेत्रीय समीकरणों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण हमेशा अहम रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के बाहर होने से पार्टी की चुनावी रणनीति को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।