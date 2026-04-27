27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Politics: 3 नेताओं का निष्कासन बिगाड़ सकता है मायावती का चुनावी समीकरण! टिकट वितरण पर सीधा असर

UP Politics: 3 नेताओं का निष्कासन मायावती का चुनावी समीकरण बिगाड़ सकता है। इसका सीधा असर टिकट वितरण पर भी पड़ सकता है। तीन वरिष्ठ नेताओं के निष्कासन से सियासी हलचल तेज हो गई है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Apr 27, 2026

expulsion of three leaders could disrupt mayawati electoral equation directly impacting ticket distribution up politics

तीन वरिष्ठ नेताओं के निष्कासन से सियासी हलचल तेज Source- X

UP Politics: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं को निष्कासित कर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। इस फैसले के बाद बसपा संगठन में हलचल तेज हो गई है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इन नेताओं के निष्कासन का असर पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर पड़ सकता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर को लेकर बढ़ी चर्चा

जिन नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया है, उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरा प्रभाव माना जाता रहा है। ऐसे में इस कार्रवाई को केवल संगठनात्मक निर्णय नहीं बल्कि चुनावी समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष बढ़ सकता है और चुनावी तैयारियों पर असर पड़ सकता है।

धर्मवीर अशोक के निष्कासन ने बढ़ाई हलचल

पूर्व मंत्री धर्मवीर अशोक का निष्कासन सबसे ज्यादा चर्चा में है। उनकी पहचान बसपा संस्थापक कांशीराम के करीबी साथियों में रही है और लंबे समय से संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। उन्हें पार्टी नेतृत्व की ओर से कई राज्यों की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थीं। संगठन में उनकी लोकप्रियता और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच प्रभाव को देखते हुए उनका निष्कासन बसपा के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह माना जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इसके असर की चर्चा है।

जयप्रकाश की विदाई से युवा वर्ग में नाराजगी की चर्चा

जयप्रकाश के निष्कासन को भी बड़ा झटका माना जा रहा है। लंबे अंतराल के बाद बसपा में वापसी करने के बावजूद वह लगातार युवाओं को पार्टी से जोड़ने में सक्रिय बताए जाते रहे। उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें केरल चुनाव की जिम्मेदारी तक सौंपी गई थी। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक मामलों में दखल को लेकर शिकायतों के बाद यह कार्रवाई हुई, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे आंतरिक खींचतान से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

आंतरिक असंतोष और गुटबाजी की चर्चाएं

सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई के पीछे पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मंडल का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद संगठन में कार्यशैली को लेकर असंतोष उभरने की बातें कही जा रही हैं। इसी असंतोष और अंदरूनी समीकरणों के बीच जयप्रकाश को इस फैसले का सामना करना पड़ा, ऐसी चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में है।

टिकट वितरण पर पड़ सकता है असर

बसपा अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। कई जिलों में प्रभारियों की तैनाती हो चुकी है और धीरे-धीरे संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन चल रहा है। ऐसे में धर्मवीर अशोक, जयप्रकाश और सरफराज राईन जैसे वरिष्ठ नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। तीनों के निष्कासन के बाद टिकट वितरण और क्षेत्रीय समीकरणों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण हमेशा अहम रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के बाहर होने से पार्टी की चुनावी रणनीति को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ता है तो इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है।

पुराने नेताओं की वापसी अभियान को भी झटका

बसपा हाल के समय में पुराने नेताओं को दोबारा पार्टी से जोड़ने की मुहिम चला रही थी। इस रणनीति को संगठन मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन तीन वरिष्ठ नेताओं के निष्कासन ने इस अभियान को भी झटका दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि पार्टी इस असंतोष को कैसे संभालेगी और चुनावी तैयारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

बसपा के फैसले पर टिकी राजनीतिक नजरें

मायावती के इस फैसले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह केवल संगठनात्मक अनुशासन की कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। फिलहाल बसपा के भीतर इस फैसले के दूरगामी असर को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

ये भी पढ़ें

सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले- ममता दीदी की चिंता, हिंदू अधिक हुए तो सड़कों पर कैसे होगी इफ्तारी
लखनऊ
cm yogi targeted mamata banerjee gave this big statement lucknow

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मायावती

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

उत्तर प्रदेश विधानसभा

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 11:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Politics: 3 नेताओं का निष्कासन बिगाड़ सकता है मायावती का चुनावी समीकरण! टिकट वितरण पर सीधा असर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भीषण गर्मी से बेहाल यूपी, लखनऊ में पारा 43 पार, जल्द बारिश के आसार

भीषण गर्मी से तप रहा उत्तर प्रदेश, लखनऊ में पारा 43 डिग्री पार (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

PM मोदी का कल से यूपी दौरा; 12 जिलों से होकर गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन, एक से बढ़कर एक खूबियां!

pm modi to visit up from 26 april inaugurate hardoi ganga expressway passing through 12 districts
लखनऊ

सिर्फ हाईवे नहीं… यूपी का औद्योगिक भविष्य है गंगा एक्सप्रेसवे, 12 जिलों में आएगा ₹47 हजार करोड़ का निवेश

लखनऊ

यूपी में बदला मौसम, सुबह से थी तेज धूप फिर शुरू हुई आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश

लखनऊ

लखनऊ 43°C पर उबला, बांदा 47.4°C के साथ देश में नंबर 1, लू ने मचाया हाहाकार

UP में गर्मी OUT OF CONTROL (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.