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UP Weather Update: भीषण गर्मी से बेहाल यूपी, लखनऊ में पारा 43 पार, जल्द बारिश के आसार

UP HeatWave Alert: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से हालात गंभीर हो गए हैं। लखनऊ में तापमान 43 डिग्री पार पहुंच गया, लेकिन मौसम विभाग ने जल्द बारिश और राहत की संभावना जताई है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 27, 2026

भीषण गर्मी से तप रहा उत्तर प्रदेश, लखनऊ में पारा 43 डिग्री पार (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

भीषण गर्मी से तप रहा उत्तर प्रदेश, लखनऊ में पारा 43 डिग्री पार (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

UP Weather Heatwave Alert: उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। तेज धूप, गर्म पछुआ हवाएं और बढ़ती उमस ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि दिन ही नहीं, बल्कि रात के समय भी लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही। हालांकि, मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान ने लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर दी है, जिसमें आने वाले दिनों में बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है।

लखनऊ में सीजन का सबसे गर्म दिन

राजधानी लखनऊ में रविवार को इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री ज्यादा है। यह पहली बार है जब इस साल दिन और रात दोनों का तापमान एक साथ इतने उच्च स्तर पर पहुंचा है। इससे यह साफ हो गया है कि गर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है।

सुबह से ही शुरू हो जाती है लू

रविवार को सुबह 10 बजे से ही गर्म पछुआ हवाएं चलने लगी थी, जिसने लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। दोपहर 12 बजे तक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था। सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा देखने को मिला और लोग जरूरी काम के अलावा घरों से बाहर निकलने से बचते नजर आए।

उमस ने बढ़ाई परेशानी

गर्मी के साथ-साथ आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अधिकतम आर्द्रता 51 प्रतिशत और न्यूनतम 17 प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे उमस भरी गर्मी का अहसास और अधिक बढ़ गया। इस कारण लोगों को पसीना, चिपचिपाहट और बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है।

जनजीवन पर असर

  • भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है।
  • बाजारों में दोपहर के समय भीड़ कम हो गई हैस्कूल-कॉलेजों में उपस्थिति प्रभावित हो रही हैनिर्माण कार्य और दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही हैबिजली की मांग बढ़ने से कई जगहों पर कटौती की समस्या भी सामने आ रही है

स्वास्थ्य पर खतरा

डॉक्टरों के अनुसार, इस तरह की गर्मी में लू लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है। विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। लक्षणों में चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी, तेज बुखार और कमजोरी शामिल हैं। ऐसे में लोगों को दिन के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जा रही है।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने राहत भरी खबर देते हुए कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव संभव है।

  • पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छा सकते हैंकहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती हैतापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है
  • हालांकि, यह राहत अस्थायी हो सकती है और गर्मी पूरी तरह खत्म होने में अभी समय लगेगा।

किसानों के लिए चुनौती

  • गर्मी और लू का असर केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर ग्रामीण इलाकों और किसानों पर भी पड़ रहा है।
  • फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंकापशुओं के लिए पानी और चारे की समस्यासिंचाई की जरूरत बढ़ गई है

कैसे करें बचाव

  • मौसम वैज्ञानिकों  ने इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं:
  • दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचेंहल्के और सूती कपड़े पहनेंज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ लेंधूप में निकलते समय सिर को ढककर रखेंबच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें

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UP में गर्मी OUT OF CONTROL (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

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Published on:

27 Apr 2026 11:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Weather Update: भीषण गर्मी से बेहाल यूपी, लखनऊ में पारा 43 पार, जल्द बारिश के आसार

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