UP Weather Update: भीषण गर्मी से बेहाल यूपी, लखनऊ में पारा 43 पार, जल्द बारिश के आसार

राजधानी लखनऊ में रविवार को इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री ज्यादा है। यह पहली बार है जब इस साल दिन और रात दोनों का तापमान एक साथ इतने उच्च स्तर पर पहुंचा है। इससे यह साफ हो गया है कि गर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है।