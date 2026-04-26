गुंडाराज खत्म, बेटियों की बढ़ती ताकत: 60,244 नए सिपाहियों के साथ यूपी पुलिस और मजबूत

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में वर्ष 2017 से पहले की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस स्वयं संकटों और चुनौतियों से जूझ रही थी। प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू, माफिया का दबदबा, गुंडा टैक्स और अवैध वसूली आम बात थी। लेकिन पिछले वर्षों में सरकार की स्पष्ट नीति और सख्त कानून-व्यवस्था के चलते स्थिति पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने कहा, “अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, अपराधियों में कानून का भय है और पुलिस का मनोबल ऊंचा हुआ है।”