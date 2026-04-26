एक साथ नजर आए बृजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह; सपा, कांग्रेस की बढ़ाएंगे टेंशन! पूर्वांचल के नए सियासी तूफान की सुगबुगाहट?

हाल ही में रितेश्वर महाराज के सोशल मीडिया हैंडल से कुछ तस्वीरें और एक वीडियो सामने आए, जिनमें बृजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह एक साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। इस मुलाकात को सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों नेता पहले भी बिहार में एक मंच साझा कर चुके हैं, जिससे इस मुलाकात को और ज्यादा महत्व दिया जा रहा है।