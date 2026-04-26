जुल्फेकार अहमद गामा मूल रूप से आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के गोधना गांव के निवासी हैं। वे लंबे समय से बसपा की नीतियों से जुड़े रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही उन्हें शाहगंज विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया गया था और अब पार्टी ने उन पर चुनावी दांव लगाया है।