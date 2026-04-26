26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

पूर्वांचल में खोलने शुरू क‍िए मायावती ने स‍ियासी पत्‍ते; कौन हैं जुल्फेकार अहमद गामा जिन्हें शाहगंज सीट से बनाया प्रत्याशी

BSP Candidate Declared: पूर्वांचल में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सियासी पत्‍ते खोलने शुरू कर दिए हैं। जानिए जुल्फेकार अहमद गामा के बारे में जिन्हें शाहगंज सीट से प्रत्याशी बनाया गया है।

2 min read
Google source verification

जौनपुर

image

Harshul Mehra

Apr 26, 2026

up assembly elections 2027 mayawati nominated zulfikar ahmad gama from shahganj seat in jaunpur

बसपा प्रमुख मायावती। फोटो सोर्स-IANS

BSP Candidate Declared:बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज करते हुए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में पार्टी ने BJP और सपा (समाजवादी पार्टी) से पहले जौनपुर की अहम शाहगंज विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है।

पार्टी ने जुल्फेकार अहमद गामा को शाहगंज सीट से आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। जौनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या मंडल के जोन इंचार्ज दिनेश चंद्रा ने इसकी औपचारिक घोषणा की।

मायावती के निर्देश पर गामा को मिली जिम्मेदारी

कार्यक्रम में दिनेश चंद्रा ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देशानुसार जुल्फेकार अहमद गामा को प्रत्याशी बनाया गया है।उन्होंने कहा कि गामा में सर्वसमाज को साथ लेकर चलने की क्षमता है और वे बहुजन समाज के साथ-साथ सभी वर्गों के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर और कांशीराम के सपनों को साकार करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

कौन हैं जुल्फेकार अहमद गामा

जुल्फेकार अहमद गामा मूल रूप से आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के गोधना गांव के निवासी हैं। वे लंबे समय से बसपा की नीतियों से जुड़े रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही उन्हें शाहगंज विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया गया था और अब पार्टी ने उन पर चुनावी दांव लगाया है।

टिकट मिलने पर गामा ने जताया आभार

उम्मीदवार घोषित होने के बाद गामा ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वे मायावती के विकासवादी विजन को घर-घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और शाहगंज सीट पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे।

अनुशासन पर भी सख्त दिखीं मायावती

एक ओर बसपा नए चेहरों को मौका दे रही है, तो दूसरी ओर संगठन में अनुशासन को लेकर भी सख्त रुख अपनाती दिख रही है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व MLC धर्मवीर सिंह अशोक को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासन

जानकारी के मुताबिक, बुलंदशहर जिलाध्यक्ष रविंद्र प्रधान की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि धर्मवीर सिंह अशोक लंबे समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। आदेश में यह भी कहा गया कि उन्हें कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन व्यवहार में सुधार न होने पर पार्टी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए निष्कासन का फैसला लिया गया।

नए चेहरों और अनुशासन के सहारे चुनावी रणनीति

मायावती के इन फैसलों से संकेत मिल रहे हैं कि बसपा आगामी चुनाव में दोहरी रणनीति पर काम कर रही है—एक तरफ नए चेहरों पर भरोसा, दूसरी ओर संगठन के भीतर अनुशासन पर सख्ती। राजनीतिक जानकार इसे बसपा की चुनावी सक्रियता और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं।

ये भी पढ़ें

विनोद तावड़े की बंद कमरे की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा गरम, बड़ा अपडेट आया सामने
लखनऊ
vinod tawde visits lucknow big update about up bjp cabinet expansion

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मायावती

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

उत्तर प्रदेश विधानसभा

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Apr 2026 07:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / पूर्वांचल में खोलने शुरू क‍िए मायावती ने स‍ियासी पत्‍ते; कौन हैं जुल्फेकार अहमद गामा जिन्हें शाहगंज सीट से बनाया प्रत्याशी

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हेलो! शादी से इनकार कर दो नहीं तो…युवक को धमकी, जौनपुर की होने वाली सास ने दर्ज कराया मुकदमा

जौनपुर

जौनपुर में बाइक की डिग्गी से पार किए थे 5 लाख, एनकाउंटर में एक को लगी गोली, साथी भी गिरफ्तार

जौनपुर

मेरे प्रेमी को जेल से बाहर लाओ, मेरी शादी कराओ प्रेमिका ने सौ फीट ऊपर चढ़कर किया ऐलान… नहीं तो दे दूंगी जान

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
जौनपुर

नवजात के पेट में 2 दिनों से पल रहा था अर्ध विकसित भ्रूण; डॉक्टर्स भी रह गए दंग

half developed fetus growing in newborn stomach even doctors stunned jaunpur
जौनपुर

‘ऑपरेशन स्माइल’ से जौनपुर और फर्रुखाबाद में ट्रैक किए गए 341 मोबाइल, मालिकों को लौटाए 77 लाख के फोन

जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.