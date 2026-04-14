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UP politics: ‘लखनऊ वाले’ पर चंद्रशेखर का हमला, यूपी की राजनीति में छिड़ी नई बहस

UP political controversy: लखनऊ में सम्मेलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने ‘लखनऊ वाले’ पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गईं।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 14, 2026

‘लखनऊ वाले’ पर चंद्रशेखर का हमला: सियासी मंच से बिना नाम लिए तीखे तंज, बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

‘लखनऊ वाले’ पर चंद्रशेखर का हमला: सियासी मंच से बिना नाम लिए तीखे तंज, बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP political statement: राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन में उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया, जब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख Chandrashekhar Azad ने बिना नाम लिए ‘लखनऊ वाले’ पर तीखा हमला बोला। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है कि आखिर यह ‘लखनऊ वाला’ कौन है, जिस पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए।

सम्मेलन के दौरान Chandrashekhar Azad ने भाजपा, सपा और कांग्रेस-तीनों प्रमुख दलों पर निशाना साधा, लेकिन उनके भाषण का केंद्र एक ऐसे नेता पर रहा, जिसका नाम उन्होंने सीधे तौर पर नहीं लिया। उन्होंने बार-बार ‘लखनऊ वाले’ शब्द का प्रयोग करते हुए कई आरोप लगाए, जिससे राजनीतिक विश्लेषकों और उपस्थित लोगों के बीच उत्सुकता और चर्चा बढ़ गई।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा, “जब कुर्सी धुली गई, तब लखनऊ वाले को पता चला कि वो भी शूद्र हैं।” इस बयान को सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि “प्रमोशन में आरक्षण और ठेकों में आरक्षण को लखनऊ वाले ने खत्म किया।” यह बयान सीधे तौर पर आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाता है।

यही नहीं, Chandrashekhar Azad ने यह भी कहा कि “लखनऊ वाले बाबा साहब को भू-माफिया कहते थे।” यह आरोप अत्यंत गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि यह संविधान निर्माता B. R. Ambedkar के सम्मान से जुड़ा हुआ है। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिलों और शिक्षण संस्थानों के नाम भी ‘लखनऊ वाले’ ने बदल दिए, और अब वही व्यक्ति बहुजन समाज का नारा दे रहा है। इस बयान के जरिए उन्होंने राजनीतिक अवसरवादिता पर भी सवाल उठाए।

इस पूरे भाषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि आखिर ‘लखनऊ वाला’ कौन है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह इशारा किसी बड़े और प्रभावशाली नेता की ओर है, जो लखनऊ की राजनीति में अहम भूमिका निभाता रहा है। हालांकि, Chandrashekhar Azad ने जानबूझकर नाम नहीं लिया, जिससे सियासी अटकलों को और हवा मिल गई है।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति के किसी प्रमुख चेहरे पर निशाना हो सकता है। वहीं, कुछ लोग इसे बहुजन राजनीति के संदर्भ में पुराने फैसलों और नीतियों की आलोचना के रूप में देख रहे हैं।

इस सम्मेलन का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाना और उनकी समस्याओं को राजनीतिक मंच पर उठाना था। लेकिन Chandrashekhar Azad के इस बयान ने कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे दिया।

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए इस तरह के बयान रणनीतिक भी हो सकते हैं। बिना नाम लिए किसी पर आरोप लगाना एक ऐसी रणनीति होती है, जिससे विरोधियों को सीधे जवाब देने का मौका कम मिलता है, लेकिन संदेश जनता तक पहुंच जाता है।

इस बयान के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिस नेता की ओर इशारा किया गया है, वह इस पर कोई प्रतिक्रिया देता है या नहीं। साथ ही अन्य राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को किस तरह उठाते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा।

वहीं, आम जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इस ‘लखनऊ वाले’ को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने-अपने अनुमान लगा रहे हैं और विभिन्न नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस तरह के बयान और भी अधिक देखने को मिल सकते हैं।

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Published on:

14 Apr 2026 09:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP politics: ‘लखनऊ वाले’ पर चंद्रशेखर का हमला, यूपी की राजनीति में छिड़ी नई बहस

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