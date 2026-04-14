UP politics: ‘लखनऊ वाले’ पर चंद्रशेखर का हमला, यूपी की राजनीति में छिड़ी नई बहस

अपने संबोधन में उन्होंने कहा, “जब कुर्सी धुली गई, तब लखनऊ वाले को पता चला कि वो भी शूद्र हैं।” इस बयान को सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि “प्रमोशन में आरक्षण और ठेकों में आरक्षण को लखनऊ वाले ने खत्म किया।” यह बयान सीधे तौर पर आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाता है।