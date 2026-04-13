UP Latest Politics: यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा मंथन,नामों पर फाइनल मुहर, कभी भी हो सकता बड़ा ऐलान

BJP Leadership Meeting: देश की राजनीति में रविवार को उस समय हलचल तेज हो गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के बीच एक अहम बैठक सम्पन्न हुई। करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। खासतौर पर यूपी मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार, संगठनात्मक पुनर्गठन और भाजपा पदाधिकारियों की नई टीम के गठन को लेकर मंथन हुआ।