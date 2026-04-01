Hardoi हादसा: शारदा नहर में डूबा रिक्रूट आरक्षी, मौके पर पुलिस और गोताखोर तैनात

Hardoi Today News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। टड़ियावां थाना क्षेत्र में स्थित शारदा नहर में नहाते समय एक रिक्रूट आरक्षी के डूबने की दुखद घटना सामने आई है। इस हादसे के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। फिलहाल गोताखोरों की मदद से आरक्षी की तलाश का अभियान चलाया जा रहा है।

