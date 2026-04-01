Hardoi हादसा: शारदा नहर में डूबा रिक्रूट आरक्षी, मौके पर पुलिस और गोताखोर तैनात

दर्दनाक हादसा: शारदा नहर में डूबा रिक्रूट आरक्षी, इलाके में शोक का माहौल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Hardoi Today News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। टड़ियावां थाना क्षेत्र में स्थित शारदा नहर में नहाते समय एक रिक्रूट आरक्षी के डूबने की दुखद घटना सामने आई है। इस हादसे के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। फिलहाल गोताखोरों की मदद से आरक्षी की तलाश का अभियान चलाया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रिक्रूट आरक्षी अपने साथियों के साथ शारदा नहर के पास गया था। बताया जा रहा है कि गर्मी से राहत पाने के लिए वह नहर में नहाने उतरा, लेकिन अचानक गहराई में जाने के कारण संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण वह देखते ही देखते पानी में समा गया।
घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और गोताखोर मौके पर पहुंच गए और तलाश अभियान शुरू कर दिया गया। नहर में तेज बहाव और गहराई के कारण बचाव कार्य में काफी कठिनाई आ रही है। बावजूद इसके, टीम लगातार प्रयास कर रही है ताकि जल्द से जल्द आरक्षी का पता लगाया जा सके।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी आवश्यक संसाधनों का उपयोग करते हुए खोज अभियान को प्रभावी ढंग से चलाया जाए।
इस दुखद घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। साथियों ने आरक्षी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विभागीय अधिकारियों ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
जैसे ही घटना की सूचना आरक्षी के परिजनों को मिली, वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे अपने प्रियजन के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस परिजनों को ढांढस बंधाने का प्रयास कर रहे हैं।
इस घटना ने एक बार फिर जलाशयों और नहरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गर्मी के मौसम में लोग अक्सर नहरों और नदियों में नहाने जाते हैं, जिससे इस तरह के हादसे होने की आशंका बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे स्थानों पर चेतावनी बोर्ड, सुरक्षा इंतजाम और जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी है।
पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नहरों और गहरे जलाशयों में नहाने से बचें, खासकर उन स्थानों पर जहां पानी का बहाव तेज हो। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने की सलाह दी गई है।
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