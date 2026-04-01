12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

Hardoi हादसा: शारदा नहर में डूबा रिक्रूट आरक्षी, मौके पर पुलिस और गोताखोर तैनात

Hardoi के टड़ियावां क्षेत्र में शारदा नहर में नहाते समय रिक्रूट आरक्षी डूब गया। मौके पर पुलिस और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी है, घटना से क्षेत्र में शोक है।

3 min read
Google source verification

हरदोई

image

Ritesh Singh

Apr 12, 2026

दर्दनाक हादसा: शारदा नहर में डूबा रिक्रूट आरक्षी, इलाके में शोक का माहौल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

दर्दनाक हादसा: शारदा नहर में डूबा रिक्रूट आरक्षी, इलाके में शोक का माहौल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Hardoi Today News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। टड़ियावां थाना क्षेत्र में स्थित शारदा नहर में नहाते समय एक रिक्रूट आरक्षी के डूबने की दुखद घटना सामने आई है। इस हादसे के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। फिलहाल गोताखोरों की मदद से आरक्षी की तलाश का अभियान चलाया जा रहा है।

नहाते समय हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रिक्रूट आरक्षी अपने साथियों के साथ शारदा नहर के पास गया था। बताया जा रहा है कि गर्मी से राहत पाने के लिए वह नहर में नहाने उतरा, लेकिन अचानक गहराई में जाने के कारण संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण वह देखते ही देखते पानी में समा गया।

बचाव अभियान जारी

घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और गोताखोर मौके पर पहुंच गए और तलाश अभियान शुरू कर दिया गया। नहर में तेज बहाव और गहराई के कारण बचाव कार्य में काफी कठिनाई आ रही है। बावजूद इसके, टीम लगातार प्रयास कर रही है ताकि जल्द से जल्द आरक्षी का पता लगाया जा सके।

पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी आवश्यक संसाधनों का उपयोग करते हुए खोज अभियान को प्रभावी ढंग से चलाया जाए।

विभाग में शोक की लहर

इस दुखद घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। साथियों ने आरक्षी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विभागीय अधिकारियों ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जैसे ही घटना की सूचना आरक्षी के परिजनों को मिली, वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे अपने प्रियजन के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस परिजनों को ढांढस बंधाने का प्रयास कर रहे हैं।

सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर जलाशयों और नहरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गर्मी के मौसम में लोग अक्सर नहरों और नदियों में नहाने जाते हैं, जिससे इस तरह के हादसे होने की आशंका बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे स्थानों पर चेतावनी बोर्ड, सुरक्षा इंतजाम और जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी है।

लोगों से सतर्क रहने की अपील

पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नहरों और गहरे जलाशयों में नहाने से बचें, खासकर उन स्थानों पर जहां पानी का बहाव तेज हो। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें

Sitapur में दिल दहला देने वाली वारदात: बिजली काटकर पिता-पुत्र पर बरसाई गोलियां, गांव में दहशत
सीतापुर
बिजली गुल कर घर में घुसकर पिता-पुत्र पर फायरिंग, हमलावर फरार (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 11:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Hardoi हादसा: शारदा नहर में डूबा रिक्रूट आरक्षी, मौके पर पुलिस और गोताखोर तैनात

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Hardoi News:मोबाइल पर बात करने से रोका तो पति बना हैवान, डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या

हरदोई

हरदोई में मौसम का तांडव: ओलावृष्टि और आंधी से तबाह हुई किसानों की फसल

माधोगंज क्षेत्र के कई गांवों में एक घंटे तक मौसम का तांडव, बड़े ओलों ने गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
हरदोई

Hardoi News:ट्रकों की टक्कर में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत, दूध डेयरी जाते समय हुआ हादसा

हरदोई

राम-कौशल्या पर टिप्पणी करने वाला सपा नेता गिरफ्तार, वीडियो वायरल होते ही मचा हंगामा

वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को भेजा जेल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
हरदोई

Hardoi triple murder: एक वृद्ध की गाड़ी से कुचलकर तो दो की पिटाई से मौत, गांव छावनी में तब्दील

घटनास्थल का निरीक्षण करते, फोटो सोर्स-हरदोई पुलिस
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.