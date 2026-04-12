Sitapur में दिल दहला देने वाली वारदात: बिजली काटकर पिता-पुत्र पर बरसाई गोलियां, गांव में दहशत

घटना देर रात की बताई जा रही है, जब पूरा गांव गहरी नींद में था। इसी दौरान हमलावरों ने पहले इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित कर दी, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए आरोपी सीधे पीड़ित के घर में घुस गए। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार, हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के घर के अंदर सो रहे पिता और बेटे पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना से पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई और गांव में अफरा-तफरी फैल गई।