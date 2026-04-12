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सीतापुर

Sitapur में दिल दहला देने वाली वारदात: बिजली काटकर पिता-पुत्र पर बरसाई गोलियां, गांव में दहशत

Sitapur Shooting Shock: सीतापुर के सदरपुर में रात में बिजली काटकर पिता और मासूम बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। दोनों घायल हैं, जबकि गांव में दहशत और पुलिस जांच जारी है।

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सीतापुर

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Ritesh Singh

Apr 12, 2026

बिजली गुल कर घर में घुसकर पिता-पुत्र पर फायरिंग, हमलावर फरार (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

बिजली गुल कर घर में घुसकर पिता-पुत्र पर फायरिंग, हमलावर फरार (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Sitapur Crime: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के सदरपुर क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। रात के अंधेरे में अज्ञात हमलावरों ने पहले इलाके की बिजली काटी और फिर घर में सो रहे पिता और उसके मासूम बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।

सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई वारदात

घटना देर रात की बताई जा रही है, जब पूरा गांव गहरी नींद में था। इसी दौरान हमलावरों ने पहले इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित कर दी, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए आरोपी सीधे पीड़ित के घर में घुस गए। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार, हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के घर के अंदर सो रहे पिता और बेटे पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना से पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई और गांव में अफरा-तफरी फैल गई।

गोली लगने से दोनों घायल, अस्पताल में भर्ती

हमले में पिता और मासूम बेटे को कई गोलियां लगीं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद परिजनों और ग्रामीणों ने दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें खतरे से बाहर बताया है। हालांकि, दोनों अभी भी चिकित्सकीय निगरानी में हैं और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है।

गांव में दहशत और गुस्से का माहौल

इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और रात के समय घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। वहीं, ग्रामीणों में इस घटना को लेकर गुस्सा भी देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

साजिश के पीछे कौन 

घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उससे यह साफ प्रतीत होता है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी। पहले बिजली काटना और फिर सीधे घर में घुसकर फायरिंग करना इस बात की ओर इशारा करता है कि हमलावरों ने पहले से पूरी योजना बना रखी थी। हालांकि, अभी तक हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें आपसी रंजिश, जमीन विवाद या अन्य कारण शामिल हो सकते हैं।

पुलिस ने शुरू की जांच, कई टीमें गठित

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों की पहचान के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार किया जा सके।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि यदि अपराधी इस तरह से योजना बनाकर वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है।

प्रशासन ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग करने की अपील की है।

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Published on:

12 Apr 2026 11:53 am

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