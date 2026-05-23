Sitapur Police: सीतापुर में नशा तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन दहन में करोड़ों की ड्रग्स नष्ट

Sitapur Police Anti Drug Campaign: उत्तर प्रदेश के Sitapur जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। सीतापुर पुलिस ने “ऑपरेशन दहन” के तहत करीब 2 करोड़ 2 लाख 65 हजार 850 रुपये कीमत के अवैध मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण कर नशा तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया यह अभियान जिले में अवैध नशे के कारोबार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है।