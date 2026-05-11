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सीतापुर

Encounter: मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार, चोरी के जेवर लौटे तो पीड़ित परिवारों की आंखें भर आईं

Sitapur Police Arrests Two Rewarded Criminals: सीतापुर के अटरिया क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ के दौरान 50-50 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार कर करीब सात लाख रुपये के जेवरात बरामद किए।

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सीतापुर

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Ritesh Singh

May 11, 2026

मुठभेड़ के बाद पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता, लाखों के जेवरात और चोरी का सामान बरामद (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

मुठभेड़ के बाद पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता, लाखों के जेवरात और चोरी का सामान बरामद (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Encounter Sitapur Police: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अटरिया थाना क्षेत्र में सीतापुर पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 50-50 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई मुठभेड़ के दौरान की गई, जिसमें बदमाशों को पकड़ने के साथ-साथ चोरी और नकबजनी से जुड़े करीब 7 लाख रुपये मूल्य के जेवरात और अन्य सामान भी बरामद किया गया।

इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लंबे समय से सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी से जहां पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है, वहीं आम जनता और पीड़ित परिवारों में भी संतोष का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में संगठित अपराध और चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

अटरिया क्षेत्र में हुई मुठभेड़

जानकारी के अनुसार सीतापुर पुलिस को इनामी बदमाशों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रणनीति बनाकर अटरिया क्षेत्र में घेराबंदी की। इसी दौरान बदमाशों और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से हथियार, कारतूस और चोरी का सामान भी बरामद किया। हालांकि पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की पूरी जांच और कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ जारी है और उनके अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है।

7 लाख रुपये के जेवरात और सामान बरामद

पुलिस की इस कार्रवाई में सबसे अहम सफलता चोरी और नकबजनी से जुड़े सामान की बरामदगी रही। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से करीब 7 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान बरामद किया गया है।

बरामद सामान में चेन, अंगूठियां, पायल, मंगलसूत्र और घरेलू उपयोग के कई महंगे सामान शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यह सामान विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई चोरी और नकबजनी की घटनाओं से जुड़ा हो सकता है। अब पुलिस इन बरामद वस्तुओं की पहचान कराने और उन्हें पीड़ित परिवारों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में जुट गई है। जिन लोगों के घरों में चोरी हुई थी, उनके लिए यह खबर बड़ी राहत लेकर आई है।

लंबे समय से सक्रिय थे बदमाश

पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार दोनों बदमाश लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय थे। उनके खिलाफ कई थानों में चोरी, लूट, नकबजनी और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।

दोनों अपराधियों पर पुलिस प्रशासन ने 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। लगातार फरार रहने के कारण पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार अटरिया क्षेत्र में हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस उन्हें पकड़ने में सफल रही। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में कई अन्य मामलों का खुलासा होने की संभावना है।

संगठित अपराध पर पुलिस का शिकंजा

सीतापुर जिले में हाल के दिनों में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिले में चोरी, लूट और संगठित अपराध की घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान के तहत हिस्ट्रीशीटर, इनामी बदमाशों और गैंग से जुड़े अपराधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

जनता में बढ़ा सुरक्षा का भरोसा

अटरिया क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा है। लंबे समय से चोरी और नकबजनी की घटनाओं से परेशान लोग पुलिस की इस कार्रवाई को सकारात्मक कदम मान रहे हैं।

स्थानीय नागरिकों ( सुरेश यादव,राहुल पासवान,कुसुम कुमारी,रमेश पासी ) का कहना है कि कई महीनों से क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं, जिससे लोगों में डर का माहौल था। अब इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी से लोगों को राहत महसूस हो रही है। कई लोगों ने पुलिस और एसओजी टीम की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके।

हर मुठभेड़ के बाद निष्पक्ष जांच जरूरी

हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, लेकिन हर पुलिस मुठभेड़ के बाद निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया का पालन भी बेहद जरूरी माना जाता है। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी मुठभेड़ की पारदर्शी जांच होना आवश्यक है ताकि कानून व्यवस्था पर जनता का विश्वास बना रहे।

मानवाधिकार और कानूनी प्रक्रियाओं के जानकारों का मानना है कि अपराध के खिलाफ सख्ती जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पुलिस अधिकारियों ने भी कहा है कि पूरे मामले में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और जांच प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाई जाएगी।

अपराध नियंत्रण में तकनीक और एसओजी की भूमिका

सूत्रों  का मानना है कि हाल के वर्षों में पुलिस की तकनीकी क्षमता और एसओजी टीमों की सक्रियता ने अपराध नियंत्रण में बड़ी भूमिका निभाई है। मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के जरिए अपराधियों तक पहुंचना अब पहले की तुलना में आसान हुआ है।

सीतापुर पुलिस की इस कार्रवाई में भी एसओजी टीम की भूमिका अहम मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार तकनीकी निगरानी और गोपनीय सूचना के आधार पर ही अपराधियों की सटीक लोकेशन का पता लगाया गया।

अपराधियों में बढ़ा डर

लगातार हो रही गिरफ्तारियों और पुलिस कार्रवाई से अपराधियों में भी डर का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी और तेज किया जाएगा। जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार समीक्षा बैठकें कर रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संगठित अपराध, चोरी और गैंग गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए।

जनता को सतर्क रहने की अपील

पुलिस ने लोगों से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि जनता और पुलिस के सहयोग से ही अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।

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Published on:

11 May 2026 11:25 am

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