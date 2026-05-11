Encounter: मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार, चोरी के जेवर लौटे तो पीड़ित परिवारों की आंखें भर आईं

सीतापुर जिले में हाल के दिनों में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिले में चोरी, लूट और संगठित अपराध की घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान के तहत हिस्ट्रीशीटर, इनामी बदमाशों और गैंग से जुड़े अपराधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।