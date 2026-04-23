UP Board Result 2026 : एक ही स्कूल से निकले UP बोर्ड के टॉपर, सीतापुर की कशिश और शिखा ने प्रदेशभर में किया टॉप

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के 2026 के नतीजों ने इस बार पूरे प्रदेश को चौंका दिया है। इस बार नतीजों में सीतापुर के एक स्कूल ने 'डबल धमाका' किया है। सीतापुर स्थित 'बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, शेखपुर बिलौली' ने वह कीर्तिमान स्थापित किया है, जो यूपी बोर्ड के इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है। इस स्कूल ने हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) दोनों ही कक्षाओं में प्रदेश को प्रथम स्थान (State Topper) देकर इतिहास रच दिया है।