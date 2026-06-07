एनकाउंटर के बाद बोला हत्यारोपी- साहब गलती हो गई’, सीतापुर में प्रेग्नेंट प्रेमिका की हत्या कर रख दिया था पिलर

Sitapur Girlfriend Murder Case: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक सनकी प्रेमी ने अपनी 3 महीने की प्रेग्नेंट प्रेमिका की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पहचान छुपाने के लिए उसने शव को लखनऊ के जंगलों में फेंक कर उस पर सीमेंट का भारी-भरकम पिलर रख दिया। शनिवार को जब पुलिस आरोपी को लेकर सबूत ढूंढने जा रही थी, तो उसने पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। पैर में गोली लगते ही आरोपी रोने लगा और बोला- 'साहब गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।'