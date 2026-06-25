बिल के झंझट के मुक्त होगा UP का हेमपुर गांव, मिलेगी फ्री बिजली, क्या है सरकार का प्लान?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को ग्रामीण स्तर पर प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना है। इस योजना से गांव के निवासी भारी बिजली बिलों के बोझ से पूरी तरह मुक्त हो सकेंगे और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनेंगे।

योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इन सोलर पैनल से प्रत्येक उपभोक्ता प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेगा। सोलर पैनल से उत्पादित बिजली ग्रिड से जुड़ने के बाद बिजली बिल शून्य हो जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता के पास पहले से बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य है। सरकार इस योजना के माध्यम से लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।