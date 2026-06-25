‘अगर भगवान राम में सच्ची शक्ति होती तो चोर भस्म हो जाते’, विवादित बयान देकर फंसे स्वामी प्रसाद; BJP नेता जगदंबिका पाल ने बस्ती में दिया करारा जवाब

स्वामी प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर में भगवान हनुमान पर बयान दिया था। उन्होंने हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलने वाली कथा पर सवाल उठाते हुए कहा- सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। धरती पर पैदा हुआ एक छोटा-सा बंदर सूर्य को कैसे निगल सकता है? यह अज्ञानता है। मौर्य ने आगे कहा कि किसी एक व्यक्ति ने शोर मचा दिया कि हनुमान जी ने सूर्य निगल लिया और लोग उसे मानने लगे। स्वामी प्रसाद ने वैज्ञानिक तथ्यों का हवाला देते हुए बताया कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने पर लोग पसीने से भीग जाते हैं और छिपने की जगह ढूंढते हैं।