बस्ती में एनकाउंटर…भोर में ही चलने लगी गोलियां, पशु तस्कर सद्दाम के पैर में लगी गोली…आठ गिरफ्तार

पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान सद्दाम के दाहिने पैर में गोली लगी और घायल हो गया। जिसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए CHC परसरामपुर भेजा है। उसके पास से एक तमंचा 315, कारतुस तथा एक बाइक बरामद किया गया है।सीओ ने बताया कि अन्य गिरफ्तार आरोपितों में राकेश यादव निवासी गढ़ी थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा, सहबान उर्फ छोटू निवासी मन्झारी थाना हरैया जनपद बस्ती, आयुष प्रताप सिंह निवासी डिगरापुर थाना कलवारी जनपद बस्ती, सहजाद निवासी केवड़ी मुस्तहकम थाना दुबौलिया जनपद बस्ती, रामअवतार यादव निवासी गढ़ी थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा, मुरली सोनकर निवासी चौबेपुर सेमरिया थाना परसरामपुर जनपद बस्ती और असलम निवासी खमहरिया सुजात डुहरिया थाना हरैया जनपद बस्ती शामिल हैं। सभी पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।