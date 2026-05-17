25-25 हजार के इनामी पिता-पुत्र संग गाजीपुर पुलिस की मुठभेड़, हत्या के मामले में थे वांछित, पैर में गोली लगने से हुए घायल

सैदपुर थाना क्षेत्र में पूर्व में दासु बनवासी की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मार कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रासबिहारी और उसके बेटे हरेंद्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी हत्या की इस वारदात के बाद से फरार चल रहे थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा था।