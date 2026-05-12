पापा आएंगे खिलौना लाएंगे,इंतजार करती रह गईं मासूम बेटियां, कांपते हाथों से पिता ने दी बेटे को मुखाग्नि, रो पड़ा पूरा गांव

गाजीपुर जिले के जमानिया नगर स्थित चौधरी मोहल्ला सोमवार को दर्द और चीख-पुकार से भर गया। यहां रहने वाले मंगरू चौधरी का शव जैसे ही घर पहुंचा। पूरे मोहल्ले की आंखें नम हो गईं। परिवार की हालत सुधारने और बेटियों का भविष्य संवारने का सपना लेकर वह कुछ दिन पहले चेन्नई कमाने गया था। लेकिन घर उसकी लाश पहुंची। बताया जा रहा है कि मंगरू चौधरी 26 अप्रैल को चेन्नई मछली पालन का काम के लिए गया था। वहां काम पसंद न आने पर उसने वापस घर लौटने का फैसला किया। आठ मई को वह ट्रेन से जमानिया के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान ट्रेन में बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।