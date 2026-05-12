12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाजीपुर

पापा आएंगे खिलौना लाएंगे,इंतजार करती रह गईं मासूम बेटियां, कांपते हाथों से पिता ने दी बेटे को मुखाग्नि, रो पड़ा पूरा गांव

Ghazipur train murder case: गाजीपुर में ट्रेन में गोली मारकर हत्या किए गए मंगरू चौधरी का शव घर पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया। पिता के इंतजार में बैठीं मासूम बेटियां खिलौनों की आस लगाए रहीं। जबकि बूढ़े पिता ने कांपते हाथों से बेटे को मुखाग्नि दी। पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

2 min read
Google source verification

गाजीपुर

image

Mahendra Tiwari

May 12, 2026

मृतक की फाइल फोटो सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

मृतक की फाइल फोटो सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

गाजीपुर के चौधरी मोहल्ले में उस समय मातम छा गया। जब चेन्नई से लौट रहे मंगरू चौधरी का शव घर पहुंचा। परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए वह कमाने गया था। लेकिन ट्रेन में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पिता के इंतजार में बैठी दोनों मासूम बेटियां यह समझ ही नहीं पाईं कि अब उनके पापा कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। सोमवार शाम पिता ने कांपते हाथों से बेटे को मुखाग्नि दी।

गाजीपुर जिले के जमानिया नगर स्थित चौधरी मोहल्ला सोमवार को दर्द और चीख-पुकार से भर गया। यहां रहने वाले मंगरू चौधरी का शव जैसे ही घर पहुंचा। पूरे मोहल्ले की आंखें नम हो गईं। परिवार की हालत सुधारने और बेटियों का भविष्य संवारने का सपना लेकर वह कुछ दिन पहले चेन्नई कमाने गया था। लेकिन घर उसकी लाश पहुंची। बताया जा रहा है कि मंगरू चौधरी 26 अप्रैल को चेन्नई मछली पालन का काम के लिए गया था। वहां काम पसंद न आने पर उसने वापस घर लौटने का फैसला किया। आठ मई को वह ट्रेन से जमानिया के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान ट्रेन में बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

पापा का इंतजार करती रही मासूम बेटियां, पत्नी की चीख सुनकर हर आंखें हुई नम

घर पर उसकी पत्नी सोनी और पांच साल की बेटी अनुशिका के साथ दो साल की अन्नू बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। दोनों बच्चियां बार-बार मां से पूछ रही थीं कि पापा कब आएंगे। और उनके लिए क्या लाएंगे। उन्हें क्या पता था कि इस बार पिता खिलौने नहीं, बल्कि कफन में लिपट कर आएंगे। सोमवार शाम पोस्टमार्टम के बाद मंगरू का शव घर पहुंचा तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पत्नी सोनी पति के शव से लिपटकर बार-बार बेहोश हो रही थी। उसकी चीखें सुनकर आसपास मौजूद लोग भी खुद को संभाल नहीं सके।

कांपते हाथों से बूढ़े पिता ने जवान बेटे को दिया मुखाग्नि

शाम करीब पांच बजे नगर के बलुआ घाट पर मंगरू का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सबसे दर्दनाक पल तब आया। जब बूढ़े पिता दूधनाथ चौधरी ने कांपते हाथों से अपने जवान बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। घाट पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। बड़े भाई अर्जुन चौधरी भी छोटे भाई को याद कर फूट-फूटकर रो पड़े। पति की मौत के बाद पत्नी सोनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वह बार-बार यही कह रही है कि अब वह अपनी दोनों मासूम बेटियों का पालन-पोषण कैसे करेगी।

ये भी पढ़ें

गोंडा में बिजली संकट पर का बड़ा एक्शन, 8 दिन से अंधेरे में गांव, अब अफसरों के घर भी कटेगी बिजली, आदेश से मचा हड़कंप
गोंडा
मुख्य अभियंता कार्यालय फोटो सोर्स पत्रिका

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 May 2026 08:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / पापा आएंगे खिलौना लाएंगे,इंतजार करती रह गईं मासूम बेटियां, कांपते हाथों से पिता ने दी बेटे को मुखाग्नि, रो पड़ा पूरा गांव

बड़ी खबरें

View All

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कोडीन कफ सीरप तस्करी केस में बड़ा अपडेट! 25 हजार के इनामी सरगना शुभम सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर

big update in codeine cough syrup smuggling case shubham singh surrenders in court ghazipur
गाजीपुर

कटारिया कांड: जेल में बंद 14 सपा नेताओं से मिले नेता प्रतिपक्ष, स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई

PC: patrika
गाजीपुर

मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां की तलाश तेज, ‘फाटक’ समेत 61 ठिकानों पर पुलिस का बड़ा एक्शन

यूपी न्यूज, up news, आफ्शां अंसारी की तलाश
गाजीपुर

करंडा कटरिया केस पर सियासत तेज: अखिलेश का सीएम पर हमला, बोले- बयान बदलवाने से सच नहीं छिपेगा

ghazipur karanda kataria akhilesh attack
गाजीपुर

ओमप्रकाश राजभर बोले- मुजफ्फरनगर में दंगा… और ये सैफई में नाच सत्ता के लिए व्याकुल भारत मत बनो…

ओमप्रकाश राजभर | Image Source - 'X' @oprajbhar
गाजीपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.