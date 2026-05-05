मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां की तलाश तेज, ‘फाटक’ समेत 61 ठिकानों पर पुलिस का बड़ा एक्शन

पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देश पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जिसके लिए मुहम्मदाबाद, भांवरकोल, करंडा, जंगीपुर और सदर कोतवाली सहित 5 थानों की 12 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि गैंग के सदस्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने और अवांछनीय गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस अभियान के तहत पुलिस ने 61 ठिकानों पर तलाशी ली और गैंग से जुड़े लोगों की संपत्ति तथा आय के साधनों की जांच की। इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों के कारण 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे गुप्त जगह पर पूछताछ चल रही है।

जो लोग छापेमारी के दौरान घर पर नहीं मिले, उन पर सर्विलांस टीम के जरिए नजर रखी जा रही है और पुलिस उनका नया आपराधिक कच्चा चिट्ठा भी तैयार कर रही है।