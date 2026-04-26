गाजीपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर: पीड़ित परिवार को 5 लाख, जमीन और आवास, सपा पर दंगा कराने का आरोप

गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने सियाराम विश्वकर्मा और उनके परिवार से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये का चेक, 1.5 बीघा जमीन के पट्टे के कागजात और मुख्यमंत्री आवास से संबंधित दस्तावेज सौंपे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वह यहां आए हैं। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और कमजोर लोगों के साथ खड़ी है। उनकी हर तरह से सहायता की जाएगी।