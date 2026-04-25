गाजीपुर केस पर गरमाई सियासत: राहुल-प्रियंका का हमला, बोले—‘बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं?’

गाजीपुर जिले के करंडा क्षेत्र में 15 अप्रैल को एक लड़की की कथित हत्या का मामला सामने आया था। जिसके बाद यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि गाजीपुर की घटना सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा लगती है। जहां पीड़ितों को न्याय मिलने में दिक्कत होती है।