गाजीपुर केस पर गरमाई सियासत: राहुल-प्रियंका का हमला, बोले—‘बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं?’

फोटो में राहुल गांधी (सोर्स: ANI)
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक युवती की हत्या के मामले ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा कमजोर हो चुकी है। पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
गाजीपुर जिले के करंडा क्षेत्र में 15 अप्रैल को एक लड़की की कथित हत्या का मामला सामने आया था। जिसके बाद यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि गाजीपुर की घटना सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा लगती है। जहां पीड़ितों को न्याय मिलने में दिक्कत होती है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई मामलों में पीड़ित परिवारों को एफआईआर दर्ज कराने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसी देश या राज्य में माता-पिता को अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए भीख मांगनी पड़े। तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि गाजीपुर मामले में शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और बाद में पीड़ित परिवार को धमकियां मिलीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ऐसे मामलों में संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है।
प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि राज्य में जब भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। तो पीड़ितों को ही परेशान किया जाता है। जबकि आरोपियों को संरक्षण मिलता है। उन्होंने दावा किया कि उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज और अब गाजीपुर जैसे मामलों में एक जैसा रुख देखने को मिला है। गौरतलब है कि इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान इलाके में तनाव भी देखने को मिला था। जहां ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के बीच पथराव की घटना सामने आई। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर बहस तेज कर दी है।
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