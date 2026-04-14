Ghazipur news: मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश को किया लंगड़ा, हिरासत में पिस्टल बरामदगी के दौरान की फायरिंग, ईंट-भट्ठा संचालक पर चलाई थी गोली

पुलिस ने बताया कि घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पास से 32 बोर के एक अवैध असलहे को बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जनपद के अलग-अलग थानों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, सबसे अधिक नंदगंज में उसके ऊपर 10 मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद रामपुर माझा में तीन और मरदह का सैदपुर में एक-एक मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग की घटना में फरार अन्य दो अभियुक्त की तलाश की जा रही है।