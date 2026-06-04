‘कटरा गैंग’ का सदस्य था गाजीपुर मुठभेड़ में मारा गया एक लाख का इनामी कमलेश, होटल कारोबारी के बेटे को मारी थी गोली

पुलिस संग मुठभेड़ में मारे गए कमलेश के खिलाफ रंगदारी और मारपीट जैसे गंभीर धाराओं में कुल सात मुकदमे दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक, कटरा गैंग के सदस्यों में कमलेश के अलावा शंकर पांडे, आलोक दुबे और सोनू यादव भी सक्रिय सदस्य हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया है कि फरार तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए करीब आधा दर्जन टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप पर कटरा गैंग ग्रुप बनाने वाला शख्स शंकर पांडे है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है। उन्होंने बताया है कि इस मुठभेड़ के दौरान एसओजी प्रभारी रोहित मिश्रा को भी गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।