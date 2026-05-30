गाजीपुर में होटल मालिक के बेटे की हत्या, बदमाशों ने गेट पर मारी 4 गोलियां, गार्ड पर भी फायरिंग

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले में कई पहलुओं से जांच में जुटी हुई है। वहीं, गार्ड ने बताया है कि दो बाइक पर आए चारों बदमाशों ने उससे बीयर की केन मांगी थी और ऑनलाइन भुगतान की बात कही, जिसके बाद वह होटल के अंदर मैनेजर नवनीत सिंह के पास गया और स्कैनर लेकर बाहर आया। गार्ड ने बताया कि इस दौरान आरोपी उससे तरह-तरह की बातें कर टाइम पास कर रहे थे। इसी दौरान विनीत राय घर जाने के लिए में गेट से बाहर आए और बदमाशों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गार्ड ने बताया कि उसे भी लक्ष्य करके फायरिंग की गई थी, लेकिन उसने भाग कर अपनी जान बचाई।