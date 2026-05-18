Suvendu Adhikari PA Murder: शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बंगाल पुलिस की दबिश, एक युवक को उठाया

गाजीपुर(Suvendu Adhikari PA Murder) : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बंगाल पुलिस की टीम ने रविवार की मध्यरात्रि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में छापेमारी की। पुलिस ने जमानिया कोतवाली क्षेत्र के मतसा और देवरिया गांवों में दबिश दी। इस दौरान मतसा गांव से एक युवक को हिरासत में लिया गया, जबकि मुख्य संदिग्ध फरार है।