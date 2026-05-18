लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क दुर्घटना: ट्रक ने मारी मैजिक को टक्कर, 9 लोगों की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक बेहद तेज रफ्तार में था और अचानक बेकाबू होकर सामने आई मैजिक से टकरा गया। बचाव कार्य में शामिल लोगों ने बताया कि शवों को बाहर निकालने के लिए वाहन को काटना पड़ा। कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रक चालक टक्कर के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।