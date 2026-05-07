मासूम की एक गुहार और पिघल गया प्रशासन, नन्ही मानवी के घर पहुंचे DM अंकल

मानवी की इस हिम्मत की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जो काम बड़े नहीं कर पाए, वो एक नन्ही बच्ची ने कर दिखाया। हालांकि, इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है।

यूपी कांग्रेस ने X पर लिखा- "भाजपा सरकार के 'डिजिटल इंडिया' के दौर में 'कीचड़' से गुजर रहा है बचपन! लखीमपुर खीरी में एक मासूम बच्ची डीएम साहब से सड़क की गुहार लगा रही है ताकि वह स्कूल जा सके. मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो, तो कम से कम इस बच्ची की पुकार को अनसुना मत कीजिएगा"।