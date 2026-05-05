हेलो! डीएम अंकल सड़क बनवा दो…स्कूल जाते समय कीचड़ में मेरे जूते खराब हो जाते हैं, नन्हीं बच्ची का वीडियो

वायरल वीडियो में मानवी सिंह कहती नजर आ रही है कि "हेलो डीएम अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, मेरी सड़क बनवा दो।"

राजकीय पॉलिटेक्निक स्कूल के पास में रहने वाली मानवी ने बताया कि यह रास्ता लंबे समय से जलभराव और गंदगी की समस्या से जूझ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है रखरखाव के अभाव में यह सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। बारिश के दिनों में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जहां यह रास्ता कीचड़ और पानी के बड़े तालाब में तब्दील हो जाता है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है।