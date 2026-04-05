सहारनपुर में हैवानियत, ‘पापा-पापा’ चिल्लाता रहा मासूम, उल्टा लटकाकर मौलाना बरसाते रहें डंडे

Saharanpur Madarsa Video: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी का भी खून खौल उठेगा। एक मदरसे में शिक्षा के नाम पर मासूमियत के साथ जो हुआ, वह बर्बरता की हदें पार करने वाला है। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो मौलाना एक छोटे से बच्चे को किसी अपराधी की तरह उल्टा लटकाकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चा दर्द से 'मम्मी-पापा' चिल्लाते हुए रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन पत्थर दिल मौलानाओं का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा।