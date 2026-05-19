इकरा हसन के 5 समर्थकों को पुलिस ने भेजा जेल, सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ थाने में डेरा डाला

यह मामला मंगलवार सुबह शुरू हुआ जब इकरा हसन एक पीड़ित परिवार को लेकर सहारनपुर डीआईजी अभिषेक सिंह से मिलने के लिए पहुंची थी। सांसद का कहना है कि जिस महिला को वह साथ लेकर आई थी उस महिला के बेटे की हत्या हुई थी और इसी मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर वह परिवार के साथ डीआईजी से मिलने के लिए आई थी। आरोप लगाया कि डीआईजी ने उस महिला का इतना सम्मान किया कि डीआईजी कार्यालय से महिला रोते हुए बाहर निकली। सांसद बोली कि जब महिला रोते हुए बाहर निकली तो हम बाहर एक दूसरी एप्लीकेशन लिखने लगे। इस दौरान हमारी गाड़ी डीआईजी कार्यालय के बाहर ही खड़ी हुई थी। इस पर पुलिसकर्मियों ने गाड़ी वहां से हटाने के लिए कहा और आरोप लगाया कि जाम लगा दिया है।



जबकि इकरा हसन का कहना है कि उनकी गाड़ी वाइट पट्टी के अंदर खड़ी हुई थी कोई जाम नहीं लगा था। इसके बाद भारी पुलिस बल आ गया और इकर हसन यानी सांसद को पुलिसकर्मी सुरक्षा में महिला थाने ले गए। वहां करीब दस मिनट तक उन्हें बैठाए रखा। जब उनके समर्थक पुलिस लाइन में जुटने लगे तो उन्हें छोड़ दिया गया। सांसद इकरा हसन का कहना है कि वह इस घटना के बाद सरसावा की ओर चली गई थी लेकिन रास्ते में उन्हें सूचना मिली कि जिन लोगों के साथ में वह डीआईजी कार्यालय पहुंची थी कश्यप समाज के उन पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। इसके बाद इकरा हसन दोबारा अपने समर्थकों के साथ कोतवाली सदर बाजार पहुंची और साफ कह दिया कि या तो उन लोगों को भी छोड़ दो या मुझे भी 151 में ही जेल भेज दो। कोतवाली सदर बाजार में करीब एक घंटे तक इकरा हसन सांसद और पुलिस अफसरों के बीच वार्ता होती रही लेकिन यह वार्ता किसी नतीजे पर पहुंची।