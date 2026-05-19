कैराना सांसद इकरा हसन को सहारनपुर पुलिस ने हिरासत में लिया! फिर दस मिनट में छोड़ा

कड़ी सुरक्षा में सांसद को महिला थाने ले जाया जा रहा है, जब इस बात का पता सांसद समर्थकों और सपाईयों को चला तो वह बड़ी संख्या में पुलिस लाइन में जुटने लगे। दरअसल महिला थाने का रास्ता सहारनपुर में पुलिस लाइन के अंदर से ही है। यह देख अधिकारियों को लगने लगा कि मामला तूल पकड़ सकता है। इसके बाद सांसद इकरा हसन को महिला थाने से छोड़ दिया गया। यहां यह बात भी जान लेना जरूरी है कि सांसद को हिरासत में लिए जाने को लेकर कोई अधिकारिक बयान नहीं है। यानी उन्हे हिरासत में लिया गया था या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है। जब कड़ी सुरक्षा में उन्हे डीआईजी कार्यालय के बाहर से ले जाया जा रहा था तो पत्रिका रिपोर्टर के साथ बातचीत में सांसद इकरा हसन ने बताया कि उन्हे गिरफ्तार करके महिला थाने ले जाया जा रहा है। जब उनसे हमने पूछा कि क्या सिर्फ पार्किंग के विवाद में उन्हे सुरक्षा में लिया गया है तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नही हैं। इस सवाल का जवाब तो ये अफसर ही देंगे जो मुझे गिरफ्तार करके महिला थाने ले जा रहे हैं।