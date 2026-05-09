जमीनी विवाद में भारी बवाल; दो समुदायों में पथराव-मारपीट के बाद लाठीचार्ज, गांव छावनी में तब्दील

घटना की सूचना मिलते ही भीम सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अनुसूचित समाज के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के नाम पर एकतरफा लाठीचार्ज किया। वहीं, ठाकुर पक्ष का कहना है कि विवादित जमीन उन्होंने खरीदी हुई है और जब वे कब्जा लेने पहुंचे तो दूसरे पक्ष ने उन पर पथराव शुरू कर दिया।