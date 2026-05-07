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सहारनपुर

देवबंद में गरजे CM योगी, बोले- बंगाल की जीत ने विरोधियों को दिखाया आईना, फतवों और दंगों की राजनीति पर निशाना

UP News: देवबंद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर को हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी।

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सहारनपुर

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Mohd Danish

May 07, 2026

cm yogi roared in deoband saharanpur speech

देवबंद में गरजे CM योगी | Image - X/@ANI

CM Yogi roared in Deoband:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों करोड़ रुपये की जनकल्याणकारी और आधारभूत विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ने विकास, कानून-व्यवस्था, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विरासत और हालिया चुनाव परिणामों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला।

मां शाकंभरी और देवबंद की धरती को किया नमन

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत देवबंद और सहारनपुर की पवित्र भूमि को नमन करते हुए की। उन्होंने मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ और माता त्रिपुरबाला कुंदरी का स्मरण करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश केवल औद्योगिक और कृषि क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आस्था और सांस्कृतिक चेतना का भी बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि मां शाकंभरी देवी धाम में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और यह क्षेत्र भारतीय संस्कृति की मजबूत पहचान को दर्शाता है।

हजारों करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी तस्वीर

सीएम योगी ने कहा कि सहारनपुर जिले में सैकड़ों विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, जिनकी लागत हजारों करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सिंचाई और शहरी विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की नई रफ्तार देखने को मिलेगी।

लाभार्थियों को सौंपे प्रमाण-पत्र

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अब सीधे पात्र लोगों तक पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब, किसान, महिलाएं और युवा सरकार की प्राथमिकता में हैं और उनके उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है।

बंगाल की जीत का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालिया चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से उन लोगों को करारा जवाब मिला है जो समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार और उत्तराखंड में दूसरी बार जनता ने विकास और सुशासन के नाम पर भाजपा को समर्थन दिया है।

जनता विकास चाहती है, विभाजन नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि कौन विकास के लिए काम कर रहा है और कौन समाज में विभाजन फैलाने की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जनभावनाओं का सम्मान करे, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव लोगों तक पहुंचाए और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहे, तो जनता ऐसी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने में देर नहीं करती।

विरोधियों पर साधा निशाना

सीएम योगी ने कहा कि जो राजनीतिक दल भारत की संस्कृति, राष्ट्रभावना और सामाजिक एकता के खिलाफ काम करते हैं, जनता उन्हें सत्ता से बाहर करने में देर नहीं लगाती। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि देश अब विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार करने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति और तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को जनता ने आईना दिखा दिया है।

दंगों का जिक्र कर कानून व्यवस्था पर दिया संदेश

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के पुराने दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से 2016 के बीच सहारनपुर में कई बार दंगे हुए थे, लेकिन आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि यदि कोई कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त और माफिया मुक्त प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

फतवों और टकराव की संस्कृति पर टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब सहारनपुर और देवबंद की पहचान फतवों और टकराव की राजनीति से प्रभावित होती थी, लेकिन अब यहां विकास और निवेश की नई पहचान बन रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण की नीति पर काम कर रही है, जिससे समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल सके।

पश्चिमी यूपी में तेजी से बढ़ रही कनेक्टिविटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल सेवा और गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद सहारनपुर से लखनऊ की दूरी लगभग छह घंटे में पूरी की जा सकेगी, जबकि प्रयागराज करीब साढ़े सात घंटे में पहुंचा जा सकेगा।

एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय से बदलेगा सहारनपुर

सीएम योगी ने कहा कि सहारनपुर को नई पहचान दिलाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मां शाकंभरी देवी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और जल्द ही उसका भव्य उद्घाटन होगा। इसके साथ ही सहारनपुर एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिससे यह क्षेत्र देश और दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ सकेगा।

श्रद्धालुओं के लिए बनेगा एलिवेटेड हाईवे

मुख्यमंत्री ने कहा कि मां शाकंभरी देवी धाम तक श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए एलिवेटेड हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बनने के बाद श्रद्धालु हर मौसम में आसानी से दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता दे रही है।

राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक अस्मिता पर दिया जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीकों का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग देश में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराया

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल सड़क और भवन बनाना नहीं, बल्कि युवाओं को अवसर, किसानों को सुविधा, महिलाओं को सुरक्षा और गरीबों को सम्मानजनक जीवन देना है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्षों में सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई मिसाल बनेंगे।

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Published on:

07 May 2026 04:29 pm

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