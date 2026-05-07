देवबंद में गरजे CM योगी, बोले- बंगाल की जीत ने विरोधियों को दिखाया आईना, फतवों और दंगों की राजनीति पर निशाना

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के पुराने दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से 2016 के बीच सहारनपुर में कई बार दंगे हुए थे, लेकिन आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि यदि कोई कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त और माफिया मुक्त प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा है।