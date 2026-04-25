पुलिस ने मारा छापा तो होटल में मिले गोपनीय केबिन, देखे वीडियो

इस घटना के बाद अब पुलिस ने सभी होटलों और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए फरमान जारी कर दिया है कि अगर उनके यहां गोपनीय या पर्दे के अंदर केबिन मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने एक ही दिन में दर्जनभर होटलों की चेकिंग की। इनमें से अधिकांश होटल वो थे तो गल्ली मोहल्लों में खुले हुए थे। इनमें अलग-अलग केबिन बनाए गए थे। केबिन के साथ-साथ कुछ रेस्टोरेंट में हुक्का चल रहा था और यहां लड़के-लड़कियों को हुक्का पिलावाया जा रहा था। पुलिस की ओर से इन सभी होटल और संचालकों को नोटिस जारी किया है। सात दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।