मस्जिद में मौलाना ने 2 बच्चों की मां से किया रेप; झाड़-फूंक के बहाने दिया ‘ताबीज’ वाला पानी, बच्चे को जान से मारने की धमकी

Maulana Rapes In Mosque: सहारनपुर जिले के छुटमलपुर क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दो बच्चों की मां ने अपने ही गांव के एक युवक और एक मस्जिद के मौलवी पर नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अभिनंदन को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। SSP ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फतेहपुर थाना पुलिस को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।