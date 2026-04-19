मस्जिद में मौलाना ने 2 बच्चों की मां से किया रेप; झाड़-फूंक के बहाने दिया ‘ताबीज’ वाला पानी, बच्चे को जान से मारने की धमकी

मस्जिद में मौलाना ने किया रेप। फोटो सोर्स-Ai
Maulana Rapes In Mosque: सहारनपुर जिले के छुटमलपुर क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दो बच्चों की मां ने अपने ही गांव के एक युवक और एक मस्जिद के मौलवी पर नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अभिनंदन को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। SSP ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फतेहपुर थाना पुलिस को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पीड़िता के अनुसार, घटना 15 अप्रैल की सुबह की है। उसने बताया कि उसके गांव का एक युवक उसे और उसके बेटे को झाड़-फूंक के बहाने बाइक पर बैठाकर नागल थाना क्षेत्र के सीडकी गांव स्थित एक मस्जिद में ले गया। वहां पहले से मौजूद मौलवी ने उसे ताबीज मिलाकर पानी पीने के लिए दिया।
महिला का आरोप है कि जैसे ही उसने वह पानी पिया, वह कुछ ही देर में बेसुध हो गई। उसे होश नहीं रहा और इसी स्थिति का फायदा उठाकर आरोपी युवक और मौलवी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना है कि दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ यह घिनौना कृत्य किया।
जब पीड़िता को होश आया, तब उसे अपने साथ हुई वारदात का एहसास हुआ। उसने बताया कि इसके बाद आरोपी उसे वापस बाइक पर बैठाकर माजरी क्षेत्र की ओर ले गए। रास्ते में भी उसके साथ मारपीट की गई, जिससे वह और अधिक सहम गई।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो उसके पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस डर के कारण पीड़िता कुछ समय तक चुप रही, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस से शिकायत की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP अभिनंदन ने फतेहपुर थाना पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सतर्कता बरत रहा है।
फिलहाल पुलिस जांच जारी है और पीड़िता के आरोपों की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। पीड़िता को उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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