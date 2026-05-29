हरियाणा: 10 रुपये के विवाद में ईंटों से कुचलकर हत्या, मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला

सहारनपुर के कस्बा गंगोह के गांव चमनपुरा के रहने वाले संजय सैनी पिछले करीब दस वर्षों से परिवार सहित हरियाणा के करनाल में रहकर सब्जी बेचने और ढाबा चलाने का काम कर रहे थे। चमन के चाचा सतपाल सैनी ने बताया कि करनाल के बुड्ढाखेड़ा चौक थाना सेक्टर 32 में संजय सैनी की सब्जी की दुकान और ढाबा है। 26 मई की रात करीब 9 बजे दो युवक उनकी दुकान पर सब्जी खरीदने पहुंचे। सब्जी का बिल 210 रुपये हुआ लेकिन आरोपियों ने केवल 200 रुपये ही दिए। जब संजय ने बाकी 10 रुपये मांगे तो विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान दोनों युवकों ने दुकान पर मौजूद संजय की बेटियों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। परिजनों के अनुसार जब संजय सैनी ने बेटियों के साथ बदसलूकी का विरोध किया तो आरोपियों ने संजय को सड़क तक घसीटा और ईंटों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में संजय सैनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की चमन लाल की पत्नी अन्नू अपनी बेटियों शिवानी, सलोनी, अनुराधा और अंजली के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिली और पूरी घटना बताते हुए कार्रवाई की मांग की साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की भी मांग की मुख्यमंत्री ने आर्थिक मदद का भरोसा दिलाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाने का आश्वासन दिया है।