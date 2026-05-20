मोनू कश्यप हत्याकांड, एसपी से बोलीं सांसद इकरा हसन, ‘मुझे गोली मार दो या फांसी चढ़ा दो…लेकिन न्याय दो’

शामली जिले के जसाला गांव निवासी 25 वर्षीय मोनू कश्यप की 21 अप्रैल 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव पंजोखरा स्थित रेलवे लाइन के पास मिला था, जिसमें एक पैर कटा हुआ था। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने दो आरोपियों शुभम और सचिन कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बताया कि वे मोनू की प्रेमिका से बात न कराने की नाराजगी में उसे पार्टी के बहाने बुलाकर शराब पिलाया और ट्रेन के आगे धक्का दे दिया।