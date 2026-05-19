OP राजभर का पुतला फूंकने पहुंचे सपाई, पुलिस से छीना-झपटी, महिलाएं बोलीं- गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं

समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ ने ओम प्रकाश राजभर के उस बयान को लेकर प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर महिलाओं के सम्मान और उनके व्यक्तिगत आचरण से जुड़ी ऐसी बात कही थी, जिसे सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के चरित्र पर हमला और अपमानजनक बताया। सपा नेताओं का आरोप है कि राजभर का यह बयान राजनीतिक शिष्टाचार की सीमा लांघकर व्यक्तिगत स्तर पर गया, जिसके विरोध में उन्होंने लखनऊ में उनका पुतला फूंका और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।