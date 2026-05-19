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Railway Alert News: लखनऊ निर्माण कार्य के चलते अयोध्या रूट की कई ट्रेनों का रास्ता बदला गया आज

Railway News: लखनऊ रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते अयोध्या रूट की कई ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। अब कई महत्वपूर्ण ट्रेनें सुलतानपुर, शाहगंज और अयोध्या कैंट होकर चलेंगी।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 19, 2026

अयोध्या रूट की कई ट्रेनों का बदला मार्ग, अब सुलतानपुर और अयोध्या कैंट होकर चलेंगी ट्रेनें (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

अयोध्या रूट की कई ट्रेनों का बदला मार्ग, अब सुलतानपुर और अयोध्या कैंट होकर चलेंगी ट्रेनें (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

 Railway Ayodhya Route Trains Diverted: लखनऊ रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य और ट्रैफिक ब्लॉक का असर अब अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट रेल रूट पर भी दिखाई देने लगा है। उत्तर रेलवे ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया है। पहले जो ट्रेनें लखनऊ होकर संचालित होती थी, अब उन्हें जफराबाद, शाहगंज, सुलतानपुर और अयोध्या कैंट होकर चलाया जाएगा।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और निर्माण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए किया गया है। हालांकि इस परिवर्तन से जहां अयोध्या रूट के यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन सुविधा मिलेगी, वहीं लखनऊ आने-जाने वाले यात्रियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

लखनऊ स्टेशन पर चल रहा है बड़ा निर्माण कार्य

उत्तर रेलवे द्वारा लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बड़े स्तर पर निर्माण और आधुनिकीकरण कार्य कराया जा रहा है। रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए कई ट्रैक और प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है। इसी कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है, जिसके चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह अस्थायी व्यवस्था है और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन पहले की तरह सामान्य हो जाएगा।

किन ट्रेनों का बदला गया मार्ग

रेलवे प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया है। इन ट्रेनों को अब अलग मार्ग से संचालित किया जाएगा।

बदले गए प्रमुख ट्रेन मार्ग

  • 1. 14017 रक्सौल-आनंद विहार सद्भावना एक्सप्रेस
  • यह ट्रेन 21 मई को जफराबाद-सुलतानपुर-लखनऊ मार्ग से संचालित होगी।
  • 2. 14018 आनंद विहार-रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस
  • 20 मई को यह ट्रेन लखनऊ-अयोध्या कैंट-शाहगंज-जफराबाद मार्ग से चलेगी।
  • 3. 22345 पटना-गोमतीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस
  • यह ट्रेन 27 मई तक जफराबाद-शाहगंज-अयोध्या कैंट-सुलतानपुर होकर संचालित की जाएगी।
  • 4. 15743 बलुरघाट-बठिंडा फरक्का एक्सप्रेस
  • 19, 20, 22, 24 और 26 मई को यह ट्रेन जफराबाद-सुलतानपुर-लखनऊ मार्ग से चलाई जाएगी।
  • 5. 15744 बठिंडा-बलुरघाट फरक्का एक्सप्रेस
  • 19, 21, 22, 24 और 26 मई को यह ट्रेन अयोध्या कैंट-जफराबाद होकर संचालित होगी।
  • 6. 18103 टाटानगर-अमृतसर एक्सप्रेस
  • 20 और 25 मई को यह ट्रेन जफराबाद-सुलतानपुर-लखनऊ मार्ग से गुजरेगी।
  • 7. 19321 इंदौर-पटना एक्सप्रेस
  • 23 मई को यह ट्रेन लखनऊ-अयोध्या कैंट-जफराबाद मार्ग से संचालित होगी।
  • 8. 22103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस
  • 25 मई को यह ट्रेन प्रयागराज-जौनपुर-शाहगंज-अयोध्या कैंट मार्ग से चलाई जाएगी।
  • 9. 13435 मालदा टाउन-गोमती नगर एक्सप्रेस
  • 21 मई को यह ट्रेन जाफराबाद-शाहगंज-अयोध्या होकर संचालित होगी।
  • 10. 14021 प्रयागराज-आनंद विहार एक्सप्रेस
  • 22 मई को यह ट्रेन लखनऊ की बजाय अयोध्या कैंट होकर चलाई जाएगी।

यात्रियों को हो सकती है परेशानी

रेलवे द्वारा किए गए इस बदलाव से हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से वे यात्री जो लखनऊ स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं या वहीं उतरते हैं, उन्हें नए रूट और समय की जानकारी पहले से लेनी होगी। कई यात्रियों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ सकती है, जबकि कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव संभव है।

अयोध्या रूट के यात्रियों को फायदा

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों के डायवर्जन से अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को लाभ मिलेगा। क्योंकि अब कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अयोध्या कैंट, शाहगंज और सुल्तानपुर होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेनों की सुविधा मिल सकेगी। विशेष रूप से धार्मिक नगरी अयोध्या में आने वाले यात्रियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।

रेलवे ने जारी की एडवाइजरी

उत्तर रेलवे ने यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। रेलवे ने कहा है कि 

  • .यात्रा से पहले ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर देखें.रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से जानकारी लें.स्टेशन पहुंचने से पहले नया रूट जांच लें.समय में बदलाव की स्थिति में अपडेट लेते रहें
  • ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

गर्मी की छुट्टियों में बढ़ी चुनौती

यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब गर्मी की छुट्टियों के कारण ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ी हुई है। अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ट्रेनों के रूट बदलने से यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।

रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण पर जोर

भारतीय रेलवे देशभर के बड़े स्टेशनों को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

  • लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भी :
  • नए प्लेटफॉर्मआधुनिक यात्री सुविधाएंबेहतर ट्रैक सिस्टमडिजिटल सूचना व्यवस्थासुरक्षा उपकरण

विकसित किए जा रहे हैं। रेलवे का दावा है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिलेगा।

यात्रियों ने जताई मिली-जुली प्रतिक्रिया

ट्रेनों के रूट बदलने की खबर के बाद यात्रियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ यात्रियों ने कहा कि इससे यात्रा में परेशानी होगी, जबकि अयोध्या रूट के यात्रियों ने अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन का स्वागत किया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह बदलाव पूरी तरह अस्थायी है और यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

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Published on:

19 May 2026 12:56 pm

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