Railway Alert News: लखनऊ निर्माण कार्य के चलते अयोध्या रूट की कई ट्रेनों का रास्ता बदला गया आज

उत्तर रेलवे द्वारा लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बड़े स्तर पर निर्माण और आधुनिकीकरण कार्य कराया जा रहा है। रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए कई ट्रैक और प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है। इसी कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है, जिसके चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह अस्थायी व्यवस्था है और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन पहले की तरह सामान्य हो जाएगा।