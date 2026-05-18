UP Crime: चलती ट्रेन में खौफनाक कांड! गोमतीनगर एक्सप्रेस से मिला युवती का सिर कटा शव

प्राथमिक जांच में माना जा रहा है कि हत्या किसी बेहद धारदार हथियार से की गई है। शव के कटे हुए हिस्सों को देखकर पुलिस यह अनुमान लगा रही है कि वारदात में कसाई खाने में इस्तेमाल होने वाले भारी चापड़ या तेजधार हथियार का इस्तेमाल हुआ होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि युवती का सिर अब तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस का मानना है कि सिर को अलग से कहीं फेंका गया होगा, ताकि मृतका की पहचान न हो सके। यही कारण है कि फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शव की शिनाख्त करना है।