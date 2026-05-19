प्रतीक यादव की ‘अनकही’ कहानी जानकर आंख में आ जाएंगे आंसू! वो किस्से जिसने झकझोर दिया

प्रतीक यादव का जन्म 7 जुलाई 1987 को हुआ था। उनकी मां साधना गुप्ता और मुलायम सिंह यादव के रिश्तों को लेकर लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से चर्चा होती रही, लेकिन प्रतीक को परिवार में आधिकारिक पहचान मिलने में काफी समय लगा। कई सालों तक वह सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के निधन के बाद स्थिति बदली। इसके बाद अमर सिंह के हस्तक्षेप से इस रिश्ते को पहचान मिली। फिर साल 2007 के चुनावी हलफनामे में पहली बार मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता को अपनी दूसरी पत्नी और प्रतीक यादव को अपना बेटा स्वीकार किया।