CM योगी के राज में हर दिन औसतन 5 एनकाउंटर! 289 कुख्यात अपराधियों का हुआ सफाया; चौंकाने वाले आंकड़े

सरकार की ओर से यह विस्तृत आंकड़े ऐसे समय जारी किए गए हैं, जब हाल ही में 6 मई से 7 मई के बीच राज्य में 35 एनकाउंटर हुए थे। इन घटनाओं में तीन लोगों की मौत हुई थी, जबकि 35 लोग घायल हुए थे। अधिकांश मामलों में घटनाक्रम लगभग एक जैसा बताया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी।