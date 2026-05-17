देश की पहली डिजिटल जनगणना में शामिल हुए सीएम योगी, ऑनलाइन भरी अपनी पूरी जानकारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती भर नहीं है। इससे सरकार को पता चलता है कि किस क्षेत्र में किस वर्ग को किस प्रकार की सुविधाओं की जरूरत है। सही जानकारी के आधार पर ही अच्छी विकास योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। डिजिटल तरीके से होने के कारण यह प्रक्रिया बहुत तेज, आसान और पारदर्शी हो गई है। अब सरकार को रियल टाइम डेटा मिल सकेगा, जिससे फैसले जल्दी और सही लिए जा सकेंगे।