देश की पहली डिजिटल जनगणना में शामिल हुए सीएम योगी, ऑनलाइन भरी अपनी पूरी जानकारी

CM योगी ने खुद भरी डिजिटल जनगणना की डिटेल Source- X
Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में डिजिटल जनगणना के पहले चरण में खुद हिस्सा लिया। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित अपने आवास पर स्वगणना पोर्टल के जरिए अपनी सारी जानकारी ऑनलाइन भरी। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे भी इस प्रक्रिया में जरूर शामिल हों।
सीएम योगी ने स्वगणना पोर्टल पर अपनी पूरी डिटेल दर्ज की। उन्होंने कहा कि यह देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना है। इसके जरिए सही आंकड़े इकट्ठा करके प्रदेश के विकास के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी। उन्होंने सभी लोगों से 21 मई तक इस पोर्टल पर अपनी जानकारी भरने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती भर नहीं है। इससे सरकार को पता चलता है कि किस क्षेत्र में किस वर्ग को किस प्रकार की सुविधाओं की जरूरत है। सही जानकारी के आधार पर ही अच्छी विकास योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। डिजिटल तरीके से होने के कारण यह प्रक्रिया बहुत तेज, आसान और पारदर्शी हो गई है। अब सरकार को रियल टाइम डेटा मिल सकेगा, जिससे फैसले जल्दी और सही लिए जा सकेंगे।
बता दें कि डिजिटल जनगणना के पहले चरण ‘स्वगणना’ की शुरुआत 7 मई को लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। अब पूरे प्रदेश में लोग घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी आसानी से दर्ज कर सकते हैं। इसमें नाम, उम्र, परिवार की जानकारी, पता और अन्य जरूरी डिटेल भरनी होती है।
सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति को इस डिजिटल जनगणना में हिस्सा लेना चाहिए। जब सही आंकड़े उपलब्ध होंगे तो सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए बेहतर योजनाएं बना सकेगी। डिजिटल जनगणना से प्रदेश का विकास और तेजी से होगा।
लोगों को सिर्फ आधिकारिक स्वगणना पोर्टल पर जाना है। वहां आसान स्टेप्स में अपनी जानकारी भरनी होगी। पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और गोपनीय रखी गई है। 21 मई तक यह पहला चरण चलेगा। इसके बाद अगले चरणों में और विस्तार से काम होगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे लोगों को जागरूक करें और उन्हें ऑनलाइन जानकारी भरने में मदद करें।
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