Gorakhpur News: पत्नी से अवैध संबंध का शक, युवक ने भाई को मारी गोली, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, इसी बीच किसी ने किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही बेलीपार थाने में हड़कंप मच गया, थोड़ी ही देर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। SP साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि दोनों भाई गांव में रहकर मजदूरी करते हैं। उनके पिता धर्मेंद्र पाल पुणे में काम करते हैं। आरोपित के कब्जे से पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।