नमाज को लेकर CM योगी ने दी हिदायत, मौलाना बरेलवी बोले- इस्लाम दिक्कत नहीं, आसानी पैदा करता है

शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आगे कहा कि मुसलमान न सड़क पर और न ही चौराहे पर नमाज पढ़ते हैं। ईद-बकरीद पर नमाज को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है जब भीड़ ज्यादा होती है तो नियम है कि एक मस्जिद में इमाम बदलकर शिफ्ट-दर-शिफ्ट नमाज हो। इससे कहीं भी सड़क पर दिक्कत नहीं होगी और न ही ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होगी। उन्होंने कहा कि इस्लाम दिक्कत नहीं देता, बल्कि आसानी पैदा करता है।