‘देश का मुसलमान न कभी झुका है, न झुकेगा’ अरशद मदनी के बयान पर बजरंग दल का तीखा पलटवार, कहा- देश संविधान से चलेगा

Maulana Arshad Madni Statement: दिल्ली में आयोजित जमीयत उलेमा-ए-हिंद के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में कौमी और सियासी हलचल तेज हो गई है। अधिवेशन को संबोधित करते हुए जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार और सांप्रदायिक ताकतों पर जमकर निशाना साधा। मौलाना मदनी ने दो टूक शब्दों में कहा कि देश का मुसलमान बेहद मजबूत है, वह न कभी झुका है और न ही आगे कभी झुकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें देश के अमन, चैन और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं।