Bihar Politics: मौलाना मदनी के वंदे मातरम विरोध पर बीजेपी भड़की, कहा- राष्ट्रीय गीत का अपमान बर्दाश्त नहीं

बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल-कॉलेजों) में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ का गायन अनिवार्य किए जाने के फैसले का AIMIM ने पहले ही कड़ा विरोध जताया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पत्रकारों से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा था कि राज्य सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले संवैधानिक पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ का सम्मान करती है, लेकिन यह उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। इसी कारण AIMIM इस फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी।