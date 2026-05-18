केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी से धक्का-मुक्की, 20 के खिलाफ एफआईआर

देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ लोग आक्रोशित हो गए और विधायक व उनके अंगरक्षकों के साथ धक्का-मुक्की करने लगे। विधायक की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि हंगामा कर रहे लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की। घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।