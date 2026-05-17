पटना हत्याकांड का खुलासा: जेल में बनी साजिश, नाबालिग ने की रेकी, ब्लैकआउट में हत्या …

पटना में 14 मई की ब्लैकआउट वाली रात व्यवसायी पिंटू कुमार की गोली मारकर हत्या मामले में पटना पुलिस ने रविवार शाम बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, इस हत्याकांड की पूरी साजिश जेल में बंद अपराधी बिका उर्फ विकास ने रची थी। मामले में 16 साल के एक नाबालिग शूटर को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि पिंटू कुमार की हत्या के लिए विकास ने नाबालिग को 10 हजार रुपये की सुपारी दी थी। वारदात उस समय अंजाम दी गई, जब पूरे इलाके में ब्लैकआउट था। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार नाबालिग PMCH के एक फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का बेटा है और उसका सीधा संपर्क जेल में बंद बिका उर्फ विकास से था।