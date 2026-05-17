सीएम सम्राट चौधरी ने किया मलमास मेले का उद्घाटन; यहां एक महीने तक नहीं दिखते कौए, विदेशों से भी पहुंचे श्रद्धालु

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर तीसरे साल आने वाले 13वें महीने को मलमास कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब इस 13वें महीने का निर्माण हुआ, तो इसके अवगुणों और मलिनता के कारण कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने इसे स्वीकार किया। मान्यता है कि इस एक महीने की अवधि में स्वर्ग के सभी 33 कोटि देवी-देवता अपने लोक को छोड़कर राजगीर में ही प्रवास करते हैं। यही कारण है कि इस दौरान देश के अन्य हिस्सों में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन राजगीर की पवित्र धरती पर पूजा-पाठ, दान-पुण्य और स्नान करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है।